Боярская дума,волостели,дьяки,наместники,холопы,приказы,что лишнее?

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Боярская дума,волостели,дьяки,наместники,холопы,приказы,что лишнее?
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Гость:
Скорее всего дьяки. Наверное
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