Складить и запищить два речення з именником телефон так щоб у першому реченни це слово було вжито у форми називного видминка а в другому знахидного
Українська мова
Складить и запищить два речення з именником телефон так щоб у першому реченни це слово було вжито у форми називного видминка а в другому знахидного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефон відіграє важливу роль у спілкуванні людей. (Називний відмінок) І раптом я знайшла свій загублений телефон поряд з нашим будинком. (Знахідний відмінок)
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