Складить и запищить два речення з именником телефон так щоб у першому реченни це слово було вжито у форми називного видминка а в другому знахидного

Українська мова

Складить и запищить два речення з именником телефон так щоб у першому реченни це слово було вжито у форми називного видминка а в другому знахидного

Автор: Гость