Из какого стихотворения взяты эти строки? Туча небо
Литература
Из какого стихотворения взяты эти строки? Туча небо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча мглою небо кроет Вихри снежные крутя. А.С.Пушкин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задумане число збільшили на 2,4 .Коли одержану суму поділили на 1,2 в результаті отримали 12.Яке число задумали? ДОПОМОЖІТЬ
Русский язык
Родные милые картины поля березки лесок луга , овражки и равнины , а под горою руче??к какие Твердые согласные и мягкие подчеркнуть
Геометрия
Английский язык
Математика