Из какого стихотворения взяты эти строки? Туча небо

Литература
Из какого стихотворения взяты эти строки? Туча небо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча мглою небо кроет  Вихри снежные крутя.  А.С.Пушкин.  
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