Задумане число збільшили на 2,4 .Коли одержану суму поділили на 1,2 в результаті отримали 12.Яке число задумали? ДОПОМОЖІТЬ

Алгебра

Задумане число збільшили на 2,4 .Коли одержану суму поділили на 1,2 в результаті отримали 12.Яке число задумали? ДОПОМОЖІТЬ

Автор: Гость