Задумане число збільшили на 2,4 .Коли одержану суму поділили на 1,2 в результаті отримали 12.Яке число задумали? ДОПОМОЖІТЬ

Алгебра
Задумане число збільшили на 2,4 .Коли одержану суму поділили на 1,2 в результаті отримали 12.Яке число задумали? ДОПОМОЖІТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+2,4):1,2=12 х+2.4=12*1.2 х+2.4=14.4 х=14.4-2.4 х=12
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