В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину
Геометрия
В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Пифагора.,рассмотрим треугольник ADC.AD=корень60
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