В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину

Геометрия

В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину

Автор: Гость