В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину

Геометрия
В треугольнике АBC со сторонами AB=10,BC=4 и AC=8 проведена биссектриса AD. Найдите ее длину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По т. Пифагора.,рассмотрим треугольник ADC.AD=корень60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста:(!
Ответить
Математика
2+2×2÷2-3=? можно сказать раздаю баллы))
Ответить
Русский язык
Соченение пожалуйста сделать заранее спасибо!@;)
Ответить
Русский язык
В каком словосочетании связь слов – примыкание? 1)пораженный красотой 2)виднеет??я вдали 3)присутствует на презентации 4)замирая от восторга
Ответить
Алгебра
!!!срочно!!!пожалуйста,помогите решить
Ответить