1) Как о компасе узнали европейцы?
География
1) Как о компасе узнали европейцы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его позаимствовали у Китая
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