Начальная координата велосипедиста х0=-100м а конечная х=100м. проеция его перемешения на ось0х а) 0м б) -200м в) 200м

Физика
Начальная координата велосипедиста х0=-100м а конечная х=100м. проеция его перемешения на ось0х а) 0м б) -200м в) 200м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-100 и 100 это то же самое что 0 м и 200 м по координате так что ответ в) 200 м
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