Подчеркни слова в которых все звуки мягкие:речь, стол, век, семь, пенал. Я думаю все слова кроме стол.
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Подчеркни слова в которых все звуки мягкие:речь, стол, век, семь, пенал. Я думаю все слова кроме стол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь, семь - надо почеркнуть
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