Подчеркни слова в которых все звуки мягкие:речь, стол, век, семь, пенал. Я думаю все слова кроме стол.

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Подчеркни слова в которых все звуки мягкие:речь, стол, век, семь, пенал. Я думаю все слова кроме стол.

Автор: Гость