Помоги пжлста. Тут типа двадцать символов надо ввести
Английский язык
Помоги пжлста. Тут типа двадцать символов надо ввести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-development;3-successful;4-strong;5-offers;6-develop;7-abilities;8-offers;9-will encourage;10-achieve нет тут надо выбрать из двух)
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