Напишите механизм образования связи в CaO(рисунок)

Химия
Напишите механизм образования связи в CaO(рисунок)
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Гость:
CaO-ионная связь aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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