Помогите решить 18,заранее благодарю!)
Биология
Помогите решить 18,заранее благодарю!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абиотические - элементы нефивой природы. Биотические - элементы живой природы. 1). А, Б. 2). В, Г, Д.
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