Составьте схему, отражающую характерные черты древневосточной деспотии!!! Всеоб??ая История... 20 баллов!!!

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1)Центральное управление 2)Местное управление 3)Вооружённые силы 4)Судебная система Государственный строй Древнего Вавилона II. "Деспотия" (др. греч. ) - неограниченная власть. Древневосточная деспотия как специфическая форма монархии формировалась в течение долгого времени, постепенно преодолевая традиции родовой демократии. Ранние формы примитивной монархии постепенно перерастали в ту или иную разновидность древневосточной деспотии. Важной особенностью древневосточной деспотии являлось особое положение главы государства - правителя - деспота. Царь считался не только носителем всей полноты власти: законодательной, исполнительной, судебной, - но вместе с тем признавался сверхчеловеком, ставленником богов, их потомком или даже одним из богов. Обожествление личности царя-деспота - важная особенность древневосточной деспотии. Сущность древневосточной деспотии, как и всякой другой формы государства, - в подавлении сопротивления эксплуатируемых и в поддержании общественного порядка. Однако специфика древневосточного государства состояла в том, что оно выступало как верховный организатор системы искусственного орошения, необходимой для нормальной хозяйственной жизни в стране. Активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны привело к появлению многочисленной администрации, организованной по бюрократическому принципу: деление на ранги, субординация, общественное положение в зависимости от места на служебной лестнице. Вавилонское государство приобрело определенные черты древневосточной деспотии. Во главе государства стоял царь, обладавший законодательной, исполнительной, судебной и религиозной властью и руководивший различными отраслями управления при помощи множества чиновников. 1). Все управление страной было централизовано. Сформировалось судебное ведомство. Видное место в нем занял царский суд, сосредоточивший в своих руках основные судебные функции и заметно потеснивший храмовый суд, суд общины, суд квартала в городе, однако некоторые права решать семейные и уголовные дела, совершенные на их территории, они все же сохранили. Судьи объединялись в коллегии, им также подчинялись глашатаи, гонцы, писцы, составляющие судейский персонал. 2). Финансово-податное ведомство занималось сбором налогов, которые взимались серебром и натурой с урожая, скота, продуктов ремесла. 3). Царская власть опиралась на армию, формировавшуюся из отрядов тяжело- и легковооруженных воинов - редум и баирум. Их права и обязанности были определены в 16 статьях законов Хаммурапи. Воины получали от государства за службу неотчуждаемые земельные наделы, иногда с садом, скотом и домом. Законы защищали воинов от произвола командиров, предусматривали выкуп их из плена, обеспечение семьи воина. Воин же был обязан исправно нести службу, за уклонение от которой его могли казнить. Огромный бюрократический аппарат, деятельность которого строго контролировалась царем, выполнял все его распоряжения. При этом представители царской администрации имели тесный контакт с представителями власти на местах: общинными советами и старостами общин осуществлявших некоторую административную, финансовую и судебную власть на местах. Сурово боролись в административном аппарате с взяточничеством, подкупом, недисциплинированностью и леностью