Фокусник высыпает на стол 450 монет достоинством в 1 рубль и предлагает задачу: разложить деньги по девяти кошелькам так, чтобы можно было уплатить любую сумму от 1 рубля до 450 рублей, не открывая кошельков. Как можно разложит...

Математика

Фокусник высыпает на стол 450 монет достоинством в 1 рубль и предлагает задачу: разложить деньги по девяти кошелькам так, чтобы можно было уплатить любую сумму от 1 рубля до 450 рублей, не открывая кошельков. Как можно разложить монеты?

Автор: Гость