Фокусник высыпает на стол 450 монет достоинством в 1 рубль и предлагает задачу: разложить деньги по девяти кошелькам так, чтобы можно было уплатить любую сумму от 1 рубля до 450 рублей, не открывая кошельков. Как можно разложит...
Математика
Фокусник высыпает на стол 450 монет достоинством в 1 рубль и предлагает задачу: разложить деньги по девяти кошелькам так, чтобы можно было уплатить любую сумму от 1 рубля до 450 рублей, не открывая кошельков. Как можно разложить монеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 50 монет. 450:9=50(монет) по одному рублю.
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