Составьте рассказ по теме " Отрочество- особая пора жизни".
Обществознание
Составьте рассказ по теме " Отрочество- особая пора жизни".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детсов отрочество юность,так называлось произведение Льва Толстого.Действительно,отрочество самая важная пора жизни.Первая любовь,первые серьёзные отношения с людьми и многое другое.Отрочество бывает всего раз в жизни и им нужно дорожить.
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