На основе выполненого заадания составти схему lt;lt;Окрудающий мирgt;gt;
Окружающий мир
На основе выполненого заадания составти схему lt;lt;Окрудающий мирgt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа живая неживая, рыбы....... Скорей сего это так... Да пиши это...
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