В зависимости от лексического значения слов обьдините их в 4 груп как каждую груп ??ожно назвать . жук ,бабочка ,голубь , заец , ёрш , карась , носорог ,скворец , дрозд ,комар ,медведь .
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В зависимости от лексического значения слов обьдините их в 4 груп как каждую груп ??ожно назвать . жук ,бабочка ,голубь , заец , ёрш , карась , носорог ,скворец , дрозд ,комар ,медведь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбы: ерш, карась. птицы: скворец, дрозд . насекомые: жук, бабочка, комар. млекопитающие: заяц, носорог, медведь
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