В зависимости от лексического значения слов обьдините их в 4 груп как каждую груп ??ожно назвать . жук ,бабочка ,голубь , заец , ёрш , карась , носорог ,скворец , дрозд ,комар ,медведь .

Русский язык

В зависимости от лексического значения слов обьдините их в 4 груп как каждую груп ??ожно назвать . жук ,бабочка ,голубь , заец , ёрш , карась , носорог ,скворец , дрозд ,комар ,медведь .

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