ОООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Высоты параллелограмм АВСД, проведенные из вершины тупого угла В, равны соответственно 5 см и 10 см. Найдите стороны параллелограмма, если одна из них больше другой на 20 см.
Геометрия
ОООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Высоты параллелограмм АВСД, проведенные из вершины тупого угла В, равны соответственно 5 см и 10 см. Найдите стороны параллелограмма, если одна из них больше другой на 20 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если меньшая сторона параллелограмма равна х см, то большая, соответственно, (х + 20) см. Синус угла А равен 5/х, синус угла С равен 10/(х + 20). По определению параллелограмма углы А и С равны, значит, равны и их синусы (оба угла острые). Из уравнения 5/х = 10/(х + 20) х = 20. Тогда большая сторона параллелограмма равна 20 + 20 = 40 см. Ответ: 20 см и 40 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Выразительно прочитайте текст, озаглавьте его. К какому стилю о типу речи он относится? Обоснуйте свою точку зрения. Письменно сформулируйте основн...