Помогите пожалуйста с графиками составте график функции 1)y=2(x-1)^2-1 2)y=(x-2)^2+1 3)y=1/2x+2 4)y=(x+3)^2-4 5)y=-3(x-1)^2
Алгебра
Помогите пожалуйста с графиками составте график функции 1)y=2(x-1)^2-1 2)y=(x-2)^2+1 3)y=1/2x+2 4)y=(x+3)^2-4 5)y=-3(x-1)^2
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Гость:
Это сложно очень я нечем помочь немогу
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