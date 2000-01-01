1.Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина, если при полном сго??ании 25г этого топлива выделяется 1700 кДж теплоты? 2.При полном использовании в атомных реакторах 1кг урана выделяется столько же энергии, ско...

Физика
1.Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина, если при полном сго??ании 25г этого топлива выделяется 1700 кДж теплоты? 2.При полном использовании в атомных реакторах 1кг урана выделяется столько же энергии, сколько при сжигании 2000 т каменного угля. Какова величена этой энергии? 3.Какое количество теплоты выделится при полном сгорании спирта массой 200 г ? Воду какой массы можно нагреть на 80 градусов цельсия этим количеством теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.уд.теплота сгорания=Q/m= (1700*10³)/0,25=6800KДж
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