ДАМ 100 БАЛЛОВ ЗА РЕШЕНИЕ ЭТОЙ НЕРАВНОСТИ. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!

Математика
ДАМ 100 БАЛЛОВ ЗА РЕШЕНИЕ ЭТОЙ НЕРАВНОСТИ. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем модуль на промежутках: 1) первый промежуток X<2 разложим знаменатель на множители: _-___  +___-_____+_____-___    -2         0       1          3 найдем пересечение  промежутков (-2;0)(1;3)∩(-∞;2) ответом будет (-2;0)(1;2) 2) Второй промежуток X≥2 Знаменатель при любых х больше нуля. _-___+_____-____     1           4 Найдем пересечение промежутков (1;4)∩[2;+∞) Ответом будет [2;4) Теперь объединим Два решения  (-2;0)(1;2)[2;4) Ответ: (-2;0)(1;4)
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