ДАМ 100 БАЛЛОВ ЗА РЕШЕНИЕ ЭТОЙ НЕРАВНОСТИ. ПОМОГИТЕ ПРОШУ!

Гость: Гость:

Раскроем модуль на промежутках: 1) первый промежуток X<2 разложим знаменатель на множители: _-___ +___-_____+_____-___ -2 0 1 3 найдем пересечение промежутков (-2;0)(1;3)∩(-∞;2) ответом будет (-2;0)(1;2) 2) Второй промежуток X≥2 Знаменатель при любых х больше нуля. _-___+_____-____ 1 4 Найдем пересечение промежутков (1;4)∩[2;+∞) Ответом будет [2;4) Теперь объединим Два решения (-2;0)(1;2)[2;4) Ответ: (-2;0)(1;4)