Зачем людям потребовались новые виды волокон ? 2.Сырьё для производства исскуств??нных волокон ? 3 Сырьё для производства синтетических волокон ? 4Как получают химические волокна ? 5. Виды лапок и их название
Технология
Зачем людям потребовались новые виды волокон ? 2.Сырьё для производства исскуств??нных волокон ? 3 Сырьё для производства синтетических волокон ? 4Как получают химические волокна ? 5. Виды лапок и их название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сырьё для производства исскуственных волокон наверное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
1.Чему равна удельная теплота сгорания авиационного керосина, если при полном сго??ании 25г этого топлива выделяется 1700 кДж теплоты? 2.При полн...
Английский язык