Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [Маза фал'т эл'й'ом?] - Что ты делал сегодня? [Маза фал'т'и эл'й'ом?] - Что ты делала сегодня? [Эл' ф'ил'м эл'и энта шуфту?] - Какой фильм ты смотрел? [Хоуа ара эл' китеб]. ...

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Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [Маза фал'т эл'й'ом?] - Что ты делал сегодня? [Маза фал'т'и эл'й'ом?] - Что ты делала сегодня? [Эл' ф'ил'м эл'и энта шуфту?] - Какой фильм ты смотрел? [Хоуа ара эл' китеб]. - Он читал книгу. Установите, какое слово соответствет следующей характеристике: указательное местоимение мужского рода. [Энта шуфт'и хэзал' эл' ф'ил'м]. [ф'ил'м] [шуфт'и] никакое не соответствует [Энта] [эл'] [хэзал']

Автор: Гость