Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложение) по одному из рисунков,употребив соответствующий фразеологизм. Помогите,заранее с...
Русский язык
Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложение) по одному из рисунков,употребив соответствующий фразеологизм. Помогите,заранее спасибо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неаккуратно. Крепко Осторожно
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