Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложение) по одному из рисунков,употребив соответствующий фразеологизм. Помогите,заранее с...

Русский язык

Прочитайте фразеологизмы. 1.Как курица лапой 2.водой не разольёшь 3.Засучив рук??ва ЗАДАНИЕ:Составьте предложения или рассказ ( предложение) по одному из рисунков,употребив соответствующий фразеологизм. Помогите,заранее спасибо...

Автор: Гость