Прочитайте и озаглавьте текс. Чудесен русский лес зимой. Белый, пушистый, повис н?? ветках снег. С вершин елей свисают смолистые шишки.С ветки на ветку перелетают клесты с красными грудками. Тихо попискивают шустрые синицы. По...

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Прочитайте и озаглавьте текс. Чудесен русский лес зимой. Белый, пушистый, повис н?? ветках снег. С вершин елей свисают смолистые шишки.С ветки на ветку перелетают клесты с красными грудками. Тихо попискивают шустрые синицы. Под деревьями залегли глубокие сугробы. На пухлых сугробах хитрым узором написаны заячьи и лисьи следы. Под тяжестью снега согнулись молодые березки. 2. Какие прилагательные помогают писателю ярко, образно описать зимний лес? Какое из прилагательных употреблено в переносном значении? Подберите к нему синоним. 3. Выпишите и разберите по членам предложения, в котором есть прилагательные, указывающие на принадлежность животным. На какой вопрос отвечают эти прилагательные?

Автор: Гость