Прочитайте и перепишите примеры самых древних слов русского языка. Подумайте, что они обозначают и к каким тематическим группам относятся Срочно!!!!!за раннее спасибо!!!!

Русский язык

Прочитайте и перепишите примеры самых древних слов русского языка. Подумайте, что они обозначают и к каким тематическим группам относятся Срочно!!!!!за раннее спасибо!!!!

Автор: Гость