Прочитайте и перепишите примеры самых древних слов русского языка. Подумайте, что они обозначают и к каким тематическим группам относятся Срочно!!!!!за раннее спасибо!!!!

Русский язык
Прочитайте и перепишите примеры самых древних слов русского языка. Подумайте, что они обозначают и к каким тематическим группам относятся Срочно!!!!!за раннее спасибо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Око -это глаз в древнем языке
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