Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.

Русский язык

Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.

Автор: Гость