Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.

Русский язык
Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова, существительное
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