Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.
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Прочитайте. Какое слово объединяет все предложения? Каким членом предложение оно является? Выпишите предложения сначала с простыми, а затем - с составными глагольными сказуемыми.
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Гость:
Голова, существительное
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