Помогите написать рассказ о животных дикого леса

Окружающий мир
Помогите написать рассказ о животных дикого леса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ёжик носит в лесу грибы.Медведь прячется на зиму в лесу.Белка собирает орехи.Д ятел стучит по дереву Тигр на зиму запасает себе пищу.
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