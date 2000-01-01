Помогите умоляю: реферат по музыке 7 класс "о поколении судят по героям которые ему принадлежат"

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Поколение старается соответствовать своим героям и стремится к тому, чтобы хоть в чем-то походить на них. Примеры: Поколение живших в СССР - героями были космонавты, геологи и вообще люди, которые рискуют для выгоды всего общества. Поколение 90ых годов 20ого века - "красивая" жизнь бандитов, воспетая фильмами и сериалами, показала, что можно рисковать ради собственной выгоды, притесняя более слабых. Поколение 2000ых - "Герои" даже не рискуют, но живут "красиво". Украшения на шее и на ушах. Внешний вид "дерзкий, но придурковатый" повлиял на молодое поколение в худшую сторону. Зачем стараться, если можно поучаствовать в шоу и получить миллион? И вот в чем разница поколений: первое - старается и трудится на благо всего общества. Это высший балл. Второе - пусть с риском, но жить только для себя. Тройка. Третье поколение - никакого риска и жизнь только для себя. Это уверенная единица. Ниже ноля. Это вид в целом. Но все-таки, у каждого в поколении есть свои "кумиры" и "герои", на которых стремится походить человек. Пусть это вразрез с мнением большинства идет, но, плевать! , эти люди обычно и выбиваются " в люди".