Сочинение на тему Райское местечко

Литература
Сочинение на тему Райское местечко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды со мной произошло одно чудо! Я гуляла по зимниму лесу, и когда уже начинало темнеть то снег на ветвях елей начинал свиркать! И это было очень кросиво, было ощущень что я попала в райское место!     Вдруг по ветки ели пробежалась маленькая белочка , и вновь скрылась в белом одеяле.     Когда я пришла домой тогда все это я расказала своей мама. Мама  с огромным удовольствием слушала мой расказ.Мне понравилась своя прогулка.
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