Решить неравенство: 1) 4x²+x-3/ 5x²-9x-2 lt;0 2)2+9x-5x²/ 3x²-2x-1 ≥0

Алгебра
Решить неравенство: 1) 4x²+x-3/ 5x²-9x-2 lt;0 2)2+9x-5x²/ 3x²-2x-1 ≥0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (4x²+x-3)/( 5x²-9x-2 )<0 4x²+x-3=0 D=1+48=49 x1=(-1-7)/8=-1 U x2=(-1+7)/8=0,75 5x²-9x-2=0 D=81+40=121 x1=(9-11)/10=-0,2 U x2=(9+11)/10=2            +                  _                +                  _                + -------------[-1]-------------(-0,2)----------[0,75]---------(2)--------------- x∈[-1;-0,2) U [0,75;2) 2)(2+9x-5x²)/ (3x²-2x-1) ≥0 5x²-9x-2=0 D=81+40=121 x1=(9-11)/10=-0,2 U x2=(9+11)/10=2 3x²-2x-1=0 D=4+12=16 x2=(2-4)/6=-1/3 U x2=(2+4)/6=1            _                      +                      _                      +                  _ ---------------(-1/3)------------[-0,1]---------------(1)-----------------[2]----------------- x∈(-1/3;-0,1] U (1;2]
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