Уравнение 20-(x- 1 целая десять двадцать первых)=пятнадать целых двадцать шесть трид??ать пятых
Математика
Уравнение 20-(x- 1 целая десять двадцать первых)=пятнадать целых двадцать шесть трид??ать пятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-(х-1 10/21)=15 26/35 х=20+1 10/21-15 26/35 х=20+1 50/105-15 78/105 х=20 155/105-15 78/105 х=5 77/105=5 11/15
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