Уравнение 20-(x- 1 целая десять двадцать первых)=пятнадать целых двадцать шесть трид??ать пятых

Математика

Уравнение 20-(x- 1 целая десять двадцать первых)=пятнадать целых двадцать шесть трид??ать пятых

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