Прочитайте когда так говорят? 1.Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3.По горячим следам. 4.Ходячая энциклопедия. 5.С легким паром! 6.На скорую руку. Подчеркните фразеологизм со значением lt;человек у которого можно узнать от...

Русский язык

Прочитайте когда так говорят? 1.Час добрый! 2.В час по чайной ложке. 3.По горячим следам. 4.Ходячая энциклопедия. 5.С легким паром! 6.На скорую руку. Подчеркните фразеологизм со значением lt;человек у которого можно узнать ответ на любой вопрос. Создайте и запишите предложение с любым из фразиологизмов.

Автор: Гость