Прочитайте. Найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. Подч??ркните в вашем рассказы определение. Вчера светило яркое солнышко. Дул слабый, тёплый ветерок. Сегодня...

Русский язык

Прочитайте. Найдите в предложениях определения. Продолжите описание погоды. Подч??ркните в вашем рассказы определение. Вчера светило яркое солнышко. Дул слабый, тёплый ветерок. Сегодня...

Автор: Гость