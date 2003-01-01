Прочитайте. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на поставленные вопросы. Пишите связным текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый объём – 250–300 слов. Владимир Осипович Богомолов (1924–2003) К...
Литература
Прочитайте. Напишите сочинение об этом рассказе, отвечая на поставленные вопросы. Пишите связным текстом, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый объём – 250–300 слов. Владимир Осипович Богомолов (1924–2003) КРУГОМ ЛЮДИСРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
теперь что родители пишут сообщение лучше пиши пиши свои сообщения Ты что на 300 слов в сообщениях Нет так не пойдет дела лучше сам пиши и не задавай таких глупых вопросов
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