Известно что наземные растения ежегодно образуют столько листьев что им можно бы??о бы покрыть зесной шар в несколько слоев
Биология
Известно что наземные растения ежегодно образуют столько листьев что им можно бы??о бы покрыть зесной шар в несколько слоев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья, как и другие органы растения, выполняют определенные функции. Но мощности нескольких листков для обеспечения всего растения всем нужным разумеется не хватает, так как площадь поверхности и объем листков несоизмеримо мал по сравнению с массой всего растения. По крайней мере это моя точка зрения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык