Известно что наземные растения ежегодно образуют столько листьев что им можно бы??о бы покрыть зесной шар в несколько слоев

Биология
Известно что наземные растения ежегодно образуют столько листьев что им можно бы??о бы покрыть зесной шар в несколько слоев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листья, как и другие органы растения, выполняют определенные функции. Но мощности нескольких листков для обеспечения всего растения всем нужным разумеется не хватает, так как площадь поверхности и объем листков несоизмеримо мал по сравнению с массой всего растения. По крайней мере это моя точка зрения
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