Известно что наземные растения ежегодно образуют столько листьев что им можно бы??о бы покрыть зесной шар в несколько слоев

Гость: Гость:

Листья, как и другие органы растения, выполняют определенные функции. Но мощности нескольких листков для обеспечения всего растения всем нужным разумеется не хватает, так как площадь поверхности и объем листков несоизмеримо мал по сравнению с массой всего растения. По крайней мере это моя точка зрения