Сторона ромба равна 13, а диагональ равна 10 . найдите площадь ромба
Алгебра
Сторона ромба равна 13, а диагональ равна 10 . найдите площадь ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовем ромб АВСD, с диагоналями BD и АС. Стороны ромба равны (по опр.). Диагонали точкой пересеч. делятся пополам(по св-ву парал.). Рассмотрим ΔВОС: ВС=13, АС=5. По теореме Пифагора найдем ВО: ВС²=ВО²+ОС² ВО²=169-25 ВО²=144 ВО=12. ⇒ВD=24. S abcd=24*10/2=120 Ответ: 120
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