Упростите: a)8u+11q-5u-11q б)7(6u-7)+10 в)10h-(h+9)+(6h-9)

Алгебра
Упростите: a)8u+11q-5u-11q б)7(6u-7)+10 в)10h-(h+9)+(6h-9)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3u б)42u-39 в)15h(здесь я сомневаюсь)
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