Какие причины привели к феодальной раздробленности в Западном обществе?

История
Какие причины привели к феодальной раздробленности в Западном обществе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главной причиной феодальной раздробленности является изменение характера отношений между великим князем и его дружинниками в результате оседания последних на землю
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