Что такое s p d. в химии?? очень срочно !!! помагите пж
Химия
Что такое s p d. в химии?? очень срочно !!! помагите пж
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Гость:
Энергетические подуровни
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