Помогитее!!! 4м²5дм²:3=... 1дм³25см³×16=...
Математика
Помогитее!!! 4м²5дм²:3=... 1дм³25см³×16=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало большие единицы измерения переводим в меньшие (значит 4м5дм будет 45 дм) отсюда 45:3 = 13 дм теперь меньшие еденицы измерения переводим в большие отсюда 13 дм будет 1 м 3 дм. 4 м 5 дм:3=1м3дм(не забывайте про степень, я не могу ее с телефона ставить) Аналогично и второй пример 1 дм25см*16=20 дм (125 см *16=2000см)
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