Англ яз помогите плиз

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Англ яз помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Have not got. Have got. 2)Have got. Have not got. 3)Have got. Have not got. 4)Have got. Have not got. 5)Have got. Have not got. 6)Have got. Have not got.
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