Сочинение мой пушкин) напишите пожалуйста 10-15 предложений ,на завтра задали.

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Мой,пушкин он был очень гордым. И он писал интересные стихи рассказы и.т.д . Я люблю его рассказы и каждый день читаю.Ведь каждый человек в школе проходил и проходит его рассказы . И каждый любит его рассказы . Пушкин писал такие стихи как ......... и ........... и.т,д . Он был хорошим писателем,добрым и гордым.Ведь он не уставал писать. Мой пушкин очень хороший Надеюсь помогла