Юные шахматисты города участвуют в турнире - надо сделать разбор по членам предло??ения

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Юные шахматисты города участвуют в турнире - надо сделать разбор по членам предло??ения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шахматисты (кто?) - подлежащее, (шахматисты что делают?) участвуют - сказуемое, шахматисты какие?  юные - определение, шахматисты участвуют в чём? или где? в турнире - обстоятельство, шахматисты чего? города - дополнение.
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