Юные шахматисты города участвуют в турнире - надо сделать разбор по членам предло??ения
Русский язык
Юные шахматисты города участвуют в турнире - надо сделать разбор по членам предло??ения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шахматисты (кто?) - подлежащее, (шахматисты что делают?) участвуют - сказуемое, шахматисты какие? юные - определение, шахматисты участвуют в чём? или где? в турнире - обстоятельство, шахматисты чего? города - дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Сообщение занимает 3 страницы и содержит 7875 байтов информации. Сколько строк в тексте, если символов в строке 50 и при составлении этого сообщени...
Физика
Другие предметы