Номер 7 МОЛЮЮЮЮЮЮ СРОЧНООООО
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Номер 7 МОЛЮЮЮЮЮЮ СРОЧНООООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эволюция-это естественный процесс развития живой природы,сопровождающийся изменением генетического состава популяций,формированием адаптаций,видообразованием и вымиранием видов. Родовая община-это формирование соц. организации,где люди связаны родством,коллективным трудом и потреблением. Человек разумный-это человек,который изготавливать и использовать орудия труда,может думать и внятно говорить. Мезолит-каменный век — период между палеолитом и неолитом. В отношении современных мезолитических культур, которые, в отличие от европейского мезолита, не затронуло окончание ледниковой эпохи, часто используется термин «эпипалеолит».
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