Выберите строку,где все предлоги входят в состав обстоятельства причины 1);жить в горах,идти в бой,не пойти из-за вьюги,шли к победе 2)повис на ветвях,лунка для смолы,стоит передо мной,не поехал из-за снега 3)родился перед в...

Русский язык
Выберите строку,где все предлоги входят в состав обстоятельства причины 1);жить в горах,идти в бой,не пойти из-за вьюги,шли к победе 2)повис на ветвях,лунка для смолы,стоит передо мной,не поехал из-за снега 3)родился перед войной,сидишь перед костром,жил наперекор судьбе,разбить на участки 4)серебрится от росы,силен по молодости,зовут белянкой за цвет коры,не пошел из-за дождя
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