ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! тут всего один пример ( желательно с решением 11\7=2-x\5
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! тут всего один пример ( желательно с решением 11\7=2-x\5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/5-2=11/7 х-10=55/7 х=55/7+10 х= -76/7+10 х=21/7
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