ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! тут всего один пример ( желательно с решением 11\7=2-x\5

Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! тут всего один пример ( желательно с решением 11\7=2-x\5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 х/5-2=11/7 х-10=55/7 х=55/7+10 х= -76/7+10 х=21/7
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