Решите пажалуста!!!!!

Українська мова
Решите пажалуста!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
1 г 2 д 3 а 4 г 5 а 6 д 7 в
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