Решите пример (-5/10) в степени -3
Алгебра
Решите пример (-5/10) в степени -3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5/10=-1/2 -1/2*(-1,2)*(-1,2)=-0,8727
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