За який час крізь поперечний переріз провідника пройшов електричний заряд 100 Кл з?? сили струму 25 мА?
Физика
За який час крізь поперечний переріз провідника пройшов електричний заряд 100 Кл з?? сили струму 25 мА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=q/t t=q/I t=100/0,025=100 000/25=4000 (с)=66,7 мин=1 час 6,7 мин
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