Разобрать слово по составу хрустальные плис
Русский язык
Разобрать слово по составу хрустальные плис
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Гость:
Хрусталь-корень,н-суффикс,ый-окончание я точно знаю недавно разбирали
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